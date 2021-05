Pero el tiempo los pilló desprevenidos, y la mañana de la carrera del sábado ya intuía que las cosas no eran normales. Los corredores no estaban vestidos para las condiciones invernales, muchos llevaban camisetas de manga corta.

“Corrí 2 kilómetros antes de que disparara el pistoletazo de salida para calentar … pero lo problemático fue que, después de correr estos 2 kilómetros, mi cuerpo aún no se había calentado”, dijo el competidor en una cuenta en primera persona que se ha visto. más de 100.000 veces en su cuenta de WeChat “Vagando por el sur”. Más tarde le dijo al periódico que el pronóstico del día anterior a la carrera no predijo el clima extremo que encontrarían. El tramo más difícil, del kilómetro 24 (milla 15) al kilómetro 36 (milla 22), ascendió 1.000 metros (3.280 pies). Allí, dijo que el camino era solo una mezcla de piedras y arena, y sus dedos se entumecieron por el frío.

Cuando finalmente decidió regresar, ya se sentía aturdido. Dijo que pudo llegar a un lugar seguro y conoció a un equipo de rescate. No respondió a una solicitud de comentarios dejada en su cuenta de redes sociales. Algunos corredores más a lo largo del curso se habían caído del sendero en profundas grietas de la montaña, según un reportero de la cadena estatal CCTV. No estaba claro cuántos de ellos sobrevivieron.

No hubo informes inmediatos de víctimas o daños en el área remota. La agencia estatal de noticias Xinhua dijo que el epicentro estaba ubicado en el condado de Maduo, de acuerdo con el reporte de The Guardian.

Fuerte sismo marino sacudió oeste de Indonesia

Por otra parte, un fuerte sismo submarino sacudió el oeste de Indonesia este viernes, sin embargo, no se emitió ninguna advertencia de tsunami y no se reportaron daños de inmediato, informó The Associated Press.

“La gente huía de sus casas”, dijo un funcionario de la agencia local de mitigación de desastres, Hiramo, que tiene un solo nombre. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia no emitió ninguna alerta de tsunami, y no se informó inmediatamente de víctimas.