Según dijo, hay algunos apartamentos de cuyos ocupantes no se sabe nada todavía, lo que constituye una mala señal. El derrumbe se produjo sobre la 1.30 (6.30 GMT) de la madrugada por causas que van a ser investigadas. La búsqueda se inició con perros en medio de la noche, pero era “muy peligroso y estaba muy oscuro”, según Burkett, quien calificó de “estremecedor” lo ocurrido y pidió agradecimiento y respeto para los rescatistas, que “se jugaron la vida”.

Hasta ahora solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona, que fue sacada de los escombros. Diez personas fueron tratadas en el lugar, dos fueron transportadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones del edificio, según fuentes oficiales. Fuentes de la Cancillería de Argentina confirmaron en Buenos Aires a Efe que hay cuatro argentinos que están desaparecidos tras el derrumbe, según se ha podido saber por personas que sabían que estaban en ese edificio y no han logrado contactar con ellos. Los equipos de rescate trabajan bajo la lluvia en busca de personas atrapadas entre los escombros del edificio, que se desplomó parcialmente en medio de la noche mientras sus ocupantes dormían, por causas aún no determinadas. Los bomberos del condado de Miami Beach confirmaron la primera víctima mortal del derrumbe, que se produjo en plena noche cuando los residentes del edificio dormían. Varias personas han sido llevadas a hospitales de la zona, según los medios de comunicación.

Al menos una persona murió este jueves al derrumbarse parte de un edificio residencial de 12 plantas y 40 años de antigüedad en una calle principal de Miami Beach, donde los bomberos continúan luchando por rescatar a las personas que quedaron atrapadas, informó la agencia Efe. Pero también cincuenta y una personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de doce plantas en Surfside, en Miami Beach, según informó este jueves una fuente del condado al canal local de la cadena CBS El canal indicó que, según su fuente, esas personas no han aparecido más de diez horas después del derrumbe del edificio Champlain Towers, situado en Surfside, al norte de Miami Beach.

“Necesitamos respuestas” tras derrumbe de edificio en Miami

as”

Según el alcalde, aun no hay elementos suficientes para determinar la causa del colapso de “un tercio” del edificio, pero descartó que se deba a que fue construido hace 40 años. Aunque indicó que se estaban realizando obras en la cubierta, no cree que eso pueda haber provocado “algo que no suele pasar en Estados Unidos”.

En cualquier caso, apuntó que se teme que el edificio pueda caerse por completo y opinó que incluso, si no se cae, seguramente será demolido. “Necesitamos respuestas, solo sabemos que un edificio se cayó”, dijo Burckett. En solo segundos 55 unidades del edificio Champlain Towers, situado en la ciudad de Surfside, con una población mayoritariamente judía, se vinieron abajo como “panqueques”, en palabras del alcalde de Surfside, Charles Burckett. Burckett dijo que se teme que haya más personas que hayan perdido la vida y estén bajo los escombros. “El edificio literalmente se derrumbó, se derrumbó, y quiero decir que solo hay pies entre los pisos donde había 10 pies (tres metros)”, dijo el alcalde. “No vamos a tener tanto éxito como nos gustaría para encontrar gente viva”, añadió.