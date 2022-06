Al menos 50 muertos tras ataque en iglesia en Nigeria

La autoridades locales no ofrecieron un número de victimas preciso. Sin embargo, Adelegbe Timileyin, representante del área de Owo en la cámara legislativa inferior de Nigeria, indicó que al menos 50 personas habían muertos víctimas del ataque armado. Eso no fue todo.

MASACRE EN TEMPLO RELIGIOSO. Reportan al menos 50 muertos tras brutal ataque en iglesia ubicada en el suroeste de Nigeria. Aunque las autoridades locales aún no se aventuran a ofrecer una cifra oficial, han adelantado que entre las decenas de fallecidos se encuentran también muchos niños .

Por su parte, el gobernador de Ondo, Rotimi Akeredolu, no solo expresó sus condolencias a través de Twitter , sino que aseguró que las fuerzas del orden estaban haciendo todo para encontrar a los responsables. “Hago un llamado a nuestro pueblo para que mantenga la calma y deje que los organismos de seguridad se hagan cargo. Se están tomando esto en serio. Por favor, no tome las leyes en sus manos. Los perpetradores nunca escaparán. Estamos tras ellos. ¡Y te puedo asegurar que los conseguiremos!”, dijo.

“Esto es demasiado”

Las autoridades nigerianas continúan trabajando para dar con los responsables del ataque, aunque hasta ahora no queda claro quienes pudieron haber sido. A pesar de los problemas de violencia en Nigeria, en estado de Ondo se destacaba por ser uno de los más pacíficos del país.

“En la historia de Owo, nunca habíamos experimentado un incidente tan feo”, dijo el legislador Ogunmolasuyi Oluwole. “Esto es demasiado”, agregó. Por ahora, las fuerzas de seguridad de Nigeria no han ofrecido informes sobre su operación o si tienen información sobre algún sospechoso, apuntó The Associated Press.