Confirman 2 muertos por aromatizante vendido en Walmart y lanzan alerta

Miles de personas aun podrían estar bajo riesgo de contaminarse con la peligrosa bacteria vinculada a estos productos.

La minorista se ha apresurado a retirar de los anaqueles de unas 55 tiendas en 18 estados el peligroso producto que ya ha causado dos muertes, pero además ha tratado de contactar a quienes compraron el aromatizante para advertirles sobre el riesgo que corren.

La minorista se ha apresurado a retirar de los anaqueles de unas 55 tiendas en 18 estados el peligroso producto que ya ha causado dos muertes, pero además ha tratado de contactar a quienes compraron el aromatizante para advertirles sobre el riesgo que corren.

La semana pasada, Walmart comenzó a retirar de sus tiendas de forma voluntaria cerca de 3,900 botellas de Better Homes and Gardens Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones, luego de que las autoridades confirmaran que el producto estaba contaminado con la “rara y peligrosa” bacteria Burkholderia pseudomallei.

Pero sus acciones no quedaron allí, porque este martes emitieron un comunicado en el que afirmaban que “la seguridad es siempre una prioridad máxima” y que estaban trabajando rápidamente para comunicarse con miles de compradores que adquirieron el aromatizante vinculado a la bacteria.