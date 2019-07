Página

Diez personas murieron este domingo cuando una avioneta se estrelló al salir de un aeropuerto del área de Dallas por la mañana, dijo una portavoz de la ciudad de Addison, Texas.

La portavoz Mary Rosenbleeth dijo que nadie a bordo del avión bimotor sobrevivió, después de que la avioneta chocó contra un edificio en el Aeropuerto Municipal de Addison, a unos 32 kilómetros al norte de Dallas.

El Beechcraft BE-350 King Air golpeó un hangar desocupado poco después de las 9:00 de la mañana, según la Administración Federal de Aviación.

La Administración Federal de Aviación dijo que el incendio destruyó la avioneta, pero no pudo confirmar cuántas personas estaban a bordo.

Los funcionarios no han revelado las identidades de las personas que murieron.

Rosenbleeth dijo que la oficina del médico forense del condado de Dallas confirmó las muertes en la ciudad y que las autoridades todavía están trabajando para notificar a las familias de las víctimas.

Un funcionario de la oficina del médico forense dijo a The Associated Press que no pudieron divulgar ninguna información sobre el accidente esta tarde de domingo.

La avioneta se estrelló durante el despegue y el incendio resultante se extinguió rápidamente, dijo Edward Martelle, un portavoz de la ciudad que se encuentra inmediatamente al norte de Dallas.

Los investigadores de la FAA estuvieron en el lugar del accidente el domingo por la tarde y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte reportó que estaba enviando un equipo a la escena. El número de cola de la avioneta aún no ha sido dado a conocer.

“El médico forense confirmó diez muertes y ningún sobreviviente. Cualquier pregunta relacionada con la investigación puede dirigirse a la NTSB y a la oficina de Examinadores Médicos del Condado de Dallas”, informó Rosenbleeth, la portavoz de la ciudad de Addison, según reportó Noticias Telemundo.