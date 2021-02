Confirman una muerte tras tiroteo en clínica de Allina Health en Minnesota

Un hombre de 67 años abrió fuego en el centro médico la mañana de este martes

Técnicos también investigaron un ‘sospechoso’ dispositivo en la clínica de Allina Health

“Descontento con la atención médica que había recibido”, un hombre de 67 años abrió fuego el la clínica de Allina Health en la ciudad de Buffalo, Minnesota matando a 1 y dejando 4 heridos más, confirmó The Associated Press.

Además, técnicos especialistas en bombas analizaron un objeto ‘sospechoso’ abandonado en la clínica, y otros más encontrados en un motel, señalaron las autoridades.

Las víctimas del tiroteo en la clínica de Allina Health fueron trasladadas de emergencia para su atención médica inmediata. Sin embargo, un portavoz del hospital confirmó la lamentable muerte.

Heridos permanecen en estado crítico

Según The Associated Press, tres de las cuatro personas heridas durante el tiroteo permanecieron en estado ‘crítico’ mientras que la cuarta fue dada de alta.

El ataque ocurrió este martes aproximadamente a las 11 de la mañana hora local cuando el hombre identificado como Gregory Paul Ulrich, abrió fuego en la clínica para posteriormente ser arrestado cerca del mediodía.

Pese a que las autoridades no confirmaron que el ataque fuera ‘dirigido’ para una persona en particular, documentos judiciales señalan que a Ulrich se le ordenó no acercarse a una persona cuyo nombre coincide con un médico de Allina Health.

Tras el ataque, las autoridades ingresaron a la clínica en Minnesota en busca de más víctimas, pero se percataron del dispositivo ‘sospechoso’ y evacuaron el centro médico, reveló el sheriff del condado de Wright, Sean Deringer. No está claro si el mencionado dispositivo explotó, pero algunas imágenes muestras vidrios del exterior de la clínica rotos al igual que en el motel donde se hospedaba el sospechoso.