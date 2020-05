Hallan muerto a niño hispano con autismo secuestrado en Miami, Florida

Las autoridades policiales de Miami, Florida, encontraron muerto a un niño hispano con autismo que había sido secuestrado.

La policía había pedido la colaboración de la población para dar con el pequeño Alejandro Ripley, para lo cual lanzó una “alerta ámbar”.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre la muerte del pequeño, que debido a su problema de autismo no hablaba.

Un niño hispano de nueve años con autismo que el jueves por la noche fue secuestrado en Miami, Florida, por dos hombres que antes le habían pedido drogas a su madre, fue hallado muerto este viernes, informó la Policía del Condado de Miami-Dade.

TRAGIC: A 9-year-old boy with autism at the center of an Amber Alert out of Miami has been found dead, police said. Alejandro Ripley's mother says the boy was kidnapped right in front of her https://t.co/lprlZ7bR9C — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 22, 2020

La policía del condado de Miami-Dade pidió la colaboración de la población para dar con Alejandro Ripley y lanzó una “alerta ámbar”, que se utilizan en casos de niños secuestrados como respuesta rápida, pero la canceló esta mañana del viernes tras informar que encontraron el cuerpo sin vida del niño.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre la muerte del pequeño, que tenía nueve años y debido a su problema de autismo no hablaba, de acuerdo con los primeros informes policiales, reportan en Miami, Florida, medios locales.

Happening now: Investigators are towing away the car a 9-year-old boy was riding in when he was kidnapped last night in SW Miami-Dade. Alejandro Ripley is autistic & non-verbal. Police say two men ambushed the mom’s car, demanding drugs. The boy is still missing. @CBSMiami pic.twitter.com/0NIwQa85kY — Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) May 22, 2020

Patricia Ripley, la madre de Alejandro, identificado en los avisos policiales como niño “un hispano blanco”, circulaba con su hijo este jueves por la noche en un automóvil por una zona del suroeste de la ciudad cuando se dio cuenta de que otro vehículo los seguía.

En un momento dado, según el relato de la madre a la Policía, el otro automóvil la obligó a girar hacia una calle y bloqueó su vehículo.

Miami-dade County | Alejandro Ripley, Southwest Miami-Dade Boy With Autism Abducted From Mother’s Car, Found Dead https://t.co/isWEV3WQPE — Just Me – ALL GODS PAST & PRESENT, ARE IMAGINARY (@MrBig305) May 22, 2020

Uno de los ocupantes del otro automóvil se bajó y le pidió drogas y cuando ella le dijo que no tenía, agarró al niño y el teléfono celular de ella y se fue.

La policía había pedido a quien llegase a ver o conociera a los secuestradores, ambos afroamericanos, que no se acercase a ellos y que simplemente llamara a una línea de teléfono especial para este caso