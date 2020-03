Cinco muertes adicionales fueron atribuidas al coronavirus en las últimas horas en Georgia, con un total de 25, con 770 casos confirmados reportados en todo el estado, según funcionarios de salud.

Si bien las escuelas y las universidades de todo el estado han estado cerradas, el gobernador republicano Brian Kemp se ha abstenido de ordenar a los restaurantes y otras empresas que cierren, dejando a los gobiernos locales decidir si imponen restricciones para frenar el brote y cómo hacerlo.

There are now 772 confirmed coronavirus cases in Georgia right now. pic.twitter.com/nrMIb7VVeH

— Everything Georgia (@GAFollowers) March 23, 2020