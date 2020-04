De acuerdo con el reporte que ofrece la Universidad Johns Hopkins respecto al COVID-19, Estados Unidos sobrepasó las 4 mil muertes por coronavirus la madrugada de este martes.

El número de fallecidos ascendió a 4,075, y más del 40% de se han registrado en Nueva York.

El presidente Donald Trump advirtió el martes a los estadounidenses que se preparen para “un par de semanas infernales” mientras la Casa Blanca dio a conocer nuevos pronósticos que indican que podría haber entre 100,000 y 240,000 decesos en el país por la pandemia de coronavirus, incluso si se mantienen las directrices actuales de distanciamiento social, de acuerdo con The Associated Press.

Las autoridades de salud pública resaltaron que la cifra podría ser menor si las personas de todo el país acatan las normas de distanciamiento.

“Realmente creemos que podemos tener muchos mejores resultados”, dijo la doctora Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus. Eso requeriría que todos los habitantes tomen en serio su papel para evitar la propagación de la enfermedad, añadió.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, agregó que “es una cifra que debemos prever, pero no necesariamente debemos aceptarla como inevitable”.

Trump dijo que cumplir con las directrices de su gobierno era una “cuestión de vida o muerte” para la población y pronosticó que el país vería pronto “la luz al final del túnel” en una pandemia que ha cobrado la vida de más de 4,000 estadounidenses e infectado a casi 190,000 más.

“Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los complicados días que están por venir”, dijo Trump.

“Estas serán unas de las peores dos o tres semanas que hemos tenido en la historia del país”, añadió el mandatario. “Vamos a perder a miles de personas”.

Los sorprendentes pronósticos se difundieron durante un sombrío informe de dos horas en la Casa Blanca.

Las autoridades describieron un número de víctimas que, en el cálculo más optimista, superaría a las más de 53,000 vidas estadounidenses que se perdieron durante la Primera Guerra Mundial.

Y el extremo superior del cálculo sería casi equivalente a las 291,000 vidas que perdió Estados Unidos en combate durante la Segunda Guerra Mundial.

“No hay una varita mágica”, dijo Birx. “No existe una terapia o vacuna mágica. Son solo comportamientos. Cada uno de nuestros comportamientos, convirtiéndose en algo que cambia la trayectoria de esta pandemia viral”.

Fauci describió las cifras como “aleccionadoras” e instó al público a “pisar el acelerador” en sus labores colectivas de contención.

“Seguimos viendo una línea ascendente”, declaró Fauci. “No podemos desalentarnos por ello, porque la mitigación está funcionando y funcionará”.

Dr. Fauci on 100,000 potential coronavirus deaths in the U.S.: "As sobering a number as that is, we should be prepared for it."pic.twitter.com/feS2pvAwee

— The Washington Post (@washingtonpost) March 31, 2020