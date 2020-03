Los casos del nuevo coronavirus en Georgia continuaron aumentando el viernes, ya que el número de muertos en el estado aumentó a 13 desde 10 un día antes. El número de casos confirmados de COVID-19 aumentó a 420 el viernes, en comparación con los 287 casos que el estado informaba el jueves.

El departamento de salud no especificó dónde ocurrieron las nuevas muertes. El departamento anunció el viernes por la mañana que ahora comenzará a actualizar los casos dos veces al día al mediodía y a las 7 p.m., en lugar de una vez al día al mediodía.

BREAKING: Coronavirus cases up to 420 in Georgia, 13 deaths: https://t.co/crVB398FAT pic.twitter.com/xIjwtD1W3p

— WSB-TV (@wsbtv) March 20, 2020