Revelan como fueron los últimos 30 minutos de vida el afroamericano George Floyd, para luego tener una muerte a manos del policía de Minneápolis, Derek Chauvin, de acuerdo a un reporte que publicó el portal de la BBC. Además surgió un nuevo video desde otra perspectiva y cómo fue su detención.

Como se recordará, el ciudadano fue sometido por cuatro agentes ante un reporte de un supuesto delito que lo involucraba.

Durante el arresto, el agente acusado lo sometió al presionar el cuello de la víctima con su rodilla, minutos después el hombre falleció.

Estos hechos desencadenaron que cientos de miles de personas en todo el mundo exigieran justicia, pero de una manera violenta con disturbios y saqueos, por la muerte de George Floyd.

También se filtró otro video de la detención de George Floyd en su vehículo por la Policía de Minneápolis, antes que lo sometiera Derek Chauvin y le causara la muerte, de acuerdo a una publicación del periodista Paul Blume para Fox9.

En el mensaje de su publicación en Twitter el 26 de mayo, dijo lo siguiente: “Fox 9 ha obtenido un video adicional de #GeorgeFloyd cuando la policía de #Mpls inicialmente lo sacó de su SUV. Minutos después, lo inmovilizarían”.

.@fox9 has obtained additional #GeorgeFloyd video as #Mpls police initially pull him from his SUV. Minutes later, he'd be pinned, begging for air. Initial Medical Examiner report says further investigation needed to determine an official cause of death. He died at the hospital. https://t.co/czPitDQtxF

— Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) May 26, 2020