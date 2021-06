Reportan la muerte Christopher Sign, conductor de TV que ‘expuso’ a Clinton

La muerte esta siendo investigada como un supuesto suicidio

El reportero publicó un libro donde ‘expuso’ al expresidente Bill Clinton

Reportan la muerte Christopher Sign, conductor de TV que ‘expuso’ a Bill Clinton. El reconocido reportero fue encontrado muerto en su casa en lo esta siendo investigado como un aparente suicidio de acuerdo con el diario The Sun.

Keith Czeskleba, jefe de policía anunció la muerte del periodista de ABC 33/40 y dijo que fue encontrado en su casas alrededor de las 8 de la mañana. De acuerdo con The Sun, el exjugador de fútbol escribió un libro llamado “Secret on the Tarmac”, donde ‘expuso’ al expresidente Bill Clinton.

Investigan aparente suicidio Christopher Sign

La cadena de noticias ABC 33/40 emitió un comunicado lamentando la muerte. “Conocer a Chris era amar a Chris. Su familia fue lo más importante de su vida y por eso terminó regresando a ABC 33/40 hace cuatro años”, señala el anuncio de acuerdo con The Sun.

De acuerdo con el mencionado comunicado, Christopher Sign habría rechazado una importante oportunidad laboral para pasar más tiempo con su familia. “Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Chris rechazó la oportunidad de trabajar para una de las cadenas nacionales para venir a ABC 33/40, y tomó esa decisión por su familia”, dijo la cadena.