A través del periódico The Sun U.S. se da a conocer que Trevor Jones murió a los 34 años, y es que de acuerdo con un amigo cercano a la familia, informó para la revista TMZ que Trevor falleció el pasado 9 de octubre debido a un “evento repentino” del síndrome que el joven tenía y del cual estuvo luchando parte de su vida.

El periódico de The Sun U.S. argumenta que el reconocido personaje de la televisión estadounidense, a quien hoy se informa su muerte a la edad de 34 años, también fue un empresario exitoso, fundando la empresa de relojes llamada “Flex Watches”, la cual fue posteriormente por el inversionista Marcus Lemonis.

Por su parte y a través de un comunicado por la página GoFoundMe, la cual busca recaudar fondos para la viuda de la estrella, Cherrie Jones para poder ayudar a mantener a su hija de 6 meses llamada Finley. De acuerdo con este comunicado, el cual fue rescatado por el portal The New York Post , afirmaron el gran corazón que Trevor Jones tenía:

