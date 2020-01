Página

Rosie Rivera habló sobre la muerte de Pete Salgado

La hermana de Jenni Rivera aseguró que ya perdonó al ex mánager de la fallecida cantante

Rosie Rivera habló sobre la muerte de Pete Salgado, ex mánager y amigo de Jenni Rivera.

Luego de la muerte de Pete Salgado, ex mánager y amigo de Jenni Rivera que tendría problemas con la familia de la fallecida cantante por publicar una biografía no autorizada, Rosie Rivera publicó un extenso video para hablar del tema.

“Quisiera mantener mi silencio en este tiempo por respeto a ellos”, comenzó diciendo la hermana de Jenni.

“Los medios han pedido entrevistas y no les quiero faltar el respeto. A unos ni les he contestado”, continuó diciendo.

Sin embargo, poco a poco fue ‘soltándose su lengua’ y destapó varios detalles: “A veces uno habla de más y no quiero que saquen nada fuera de contexto sin querer”.

“Simplemente quiero decirles a ustedes que solo puedo hablar de mí, no quiero dar entrevistas, estoy llorando por su esposa e hijos”, trató de recular.

Pero Rosie Rivera comenzó a hablar sobre su sentir ante la muerte de Pete Salgado: “Estoy llorando por sus hijos. La muerte, no importa quien sea, es triste, es devastante”.

Y posiblemente, el momento más importante del video se dio cuando Rosie Rivera aseguró que ya había perdonado al fallecido amigo de Jenni Rivera tras haber publicado una biografía de ‘La Diva de la Banda’: “Gracias a Dios ya había paz entre nosotros. Y aunque no hubiera comunicación yo tengo paz. Yo ya había perdonado a Pete”.

Y paradójicamente, Rosie Rivera no quiso dar entrevista, pero sí reveló: “No estoy de acuerdo aún con muchas cosas que hizo, pero él había intentado hacer las pases”.

Y continuó filtrando detalles de la vida de Pete Salgado: “Yo sé que él estaba arrepentido y me alegra eso, pero aunque no lo estuviera yo soy de las personas que perdona”.

“Mi opinión no vale nada. Mi declaración no vale nada”, dijo Rosie Rivera para agregar: “No tenemos que dar nuestra opinión todo el tiempo”.

Para acompañar el post se pudo leer: “Rosie Rivera quiere dejarle claro a los medios de comunicación que no quiere dar entrevistas ni que le pregunten sobre la muerte de Pete Salgado”.

Pero los mensajes de los usuarios no tardaron en aparecer con diferentes puntos de vista.

Un seguidor no dudó en señalar las declaraciones de Rosie Rivera y le envió emoticones de payaso.

Por otra parte, hubo quien dudó de los comentarios de la hermana de Jenni Rivera sobre la muerte de Pete Salgado.

“Ni una lágrima pero ella llora. No quiere dar entrevistas, pero hace un comunicado que más parece entrevista en sus redes! Estaban en paz pero no había hablado con Pete! Más si ALGUIEN quiere ser respetuoso con una familia que perdió a alguien No se habla del tema y se mantiene al margen y así de fácil”, se pudo leer.

Asimismo, otro fue enfático en la declaración de Rosie Rivera, donde aseguró que ya ‘perdonó’ a Pete Salgado: “Muy bien que pida respeto por la familia, pero mi pregunta es ¿quién es ella para perdonar? Eso es lo que no me parece bien, que salga siempre con sus comentarios tontos como si a la familia de Pete le importara si lo perdonó”.