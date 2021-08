En el aniversario de bodas de Galilea Montijo seguidores la tachan de santera

A pesar de que muchos afirmaban que era algo bastante positivo reafirmar el amor con ceremonias y crecer aun más el amor, otros tuvieron bastante miedo, comentando que incluso parecía un ritual de brujeria, tachando a Galilea Montijo de santera, una seguidora comentó: “Parece un ritual de brujeria”.

Otra seguidora de plano sin tapujo alguno, escribió el siguiente mensaje en el video de aniversario de bodas de Galilea Montijo: “Ay Dios mío qué es esto tan impresionante, qué miedito qué miedo bendito. Qué miedo brujería y más brujería, no Dios mío esto no puede ser, el único que tiene poder autoridad es Dios, esto es pura ay no no no no no no no. Qué horror Galilea, tan bella, tan elegante, supuestamente tan inteligente y metida en esto que es ignorancia neta neta neta neta”, comentó la usuaria ‘aterrada’ por lo que acaba de observar.