La Fiscalía General de la República (FGR), anunció que no tiene información al respecto pero que estarán investigando la muerte de uno de los narcotraficantes más buscados en la actualidad. Por el momento, la información que se tiene sobre el posible deceso del hombre sugieren que se debió a un paro respiratorio.

¿MURIÓ EL MENCHO? Desde hace un par de horas corre el rumor de que Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, murió en un Hospital de Guadalajara debido a un paro cardiaco. Las autoridades, anunciaron que aún no pueden confirmar si el hombre está muerto pero sí anunciaron que continuarán trabajando para garantizar la información.

“Ya nadie les tiene miedo por que ya se murió Mencho, se les acabo el apoyo p…tos por que al Mencho era al que se respetaba, a ustedes que se les va a respetar p…ches morros cul….cagados y dicen no nos metemos con el pueblo.”, se lee en un fragmento de la carta que expresó ‘La Vaca’ y publicó El Blog del Narco. Archivado como: Muerte narcotraficante Mencho

A través de una carta por parte del enemigo principal de CJNG, Bernabé La Vaca, dio a conocer que el presunto líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, había fallecido en días pasados y ya no había a quien ‘respetar’ en torno a los negocios que se estaban realizando y el lugar de la plaza que a cada grupo criminal le pertenece, informó El Blog del Narco.

Muerte narcotraficante Mencho: ¿Se pelean el poder?

El Blog del Narco, anunció que en estos momentos en Colima se vive una situación extremadamente preocupante debido a los conflictos armados por el poder del territorio que se están disputando y que, causa el terror de su población. De acuerdo con la carta, la amenaza también va en contra de Julio Castillo Rodríguez, yerno de ‘El Mencho’, quien supuestamente tiene un hijo jugando para las chivas, equipo local de Guadalajara.

“Yo voy sobre ustedes y todo el que les ayude a ustedes lo voy a matar, pero reitero a la gente inocente no con su familia, me voy a meter por que ustedes también tienen o que Julio Castillo Rodríguez apoco tu hijo no juega fútbol en el estadio de las chivas, quieres mirar lo cu…ro que soy yo y le pegue en su madre, si te metes con gente inocente yo le voy a pegar a tu familia.”, anunció la carta de ‘La Vaca’. Archivado como: Muerte narcotraficante Mencho