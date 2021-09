Y es que, a pesar de que Dean Viñales había tratado de advertirles a los otros tres pilotos que se encontraban próximos sobre lo que estaba pasando, estos últimos no pudieron esquivarlo, provocando un accidente múltiple que terminó en los peores escenarios, en la muerte del joven motociclista.

Motorpasion, informó que Viñales fue atendido en plena pista de Jerez por los servicios médicos del circuito, y después fue trasladado en helicóptero al hospital, pero no se pudo hacer nada por la vida del joven piloto, provocando una gran consternación, debido a que sería una de las muertes más jóvenes.

¿Brian Laundrie es el culpable de la muerte de Gabby Petito?

“Muchos se preguntarán por qué hablo así si todavía no se ha confirmado que los restos que han encontrado se trata de Gabby Petito. Tristemente, yo sí veo que es ella”, comentó Vieira Vidente sin poder disimular una profunda tristeza.

“No comenzamos muy bien, qué triste. Las cartas y mis ancestros me están diciendo, no voy a hablar de cómo muchos la miraban y cómo era ella, confirmando que era un chica muy alegre, muy segura de ella misma, pero aquí me sale que ella tenía sus altas y sus bajas”. Archivado como: Se da a conocer la muerte del joven de 15 años Dean Berta Viñales