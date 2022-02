Mark Lanegan fue vocalista de Screaming Trees pero también fue conocido por formar parte de Queens Of The Stone Age y en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook, anunciaron su deceso con un mensaje: “Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su hogar de Killarney, Irlanda. Un cantante, escritor, autor y músico amado, tenían 57 años y le sobrevive su esposa Shelley», se comienza en el comunicado.

Sin embargo, la salud del cantante y compositor no sólo se vio afectada por el COVID pues en su libro ‘Devil in a Coma’, también hablaba sobre los problemas renales que tenía, pero varios medios de comunicación especulan que los motivos de la muerte de Mark Lanegan tienen que ver con esos padecimientos.

Mark Lanegan ya está en mejor vida junto a su amigo Kurt Cobain

Y es que a principios de la década de los 90, Mark Lanegan se amistó con Kurt Cobain, legendario vocalista de Nirvana quien lamentablemente terminó suicidándose dejando al mundo impactado por su repentina y trágica muerte, en la cúspide de su carrera, pero atravesaba por una terrible depresión.

El legendario música también tuvo su etapa como solista, además de que no sólo perteneció a Screaming Trees, sino a otras bandas como Queens of the Stone Age y The Gunter Twins; los fanáticos lloran su partida y no olvidan el legado musical que deja, luego de perder la vida a los 57 años de edad.