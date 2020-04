El reggaetonero informa sobre una triste noticia en su cuenta oficial de Instagram

“Nunca olvidaré con la fuerza que cantabas”, dice Daddy Yankee

El video tiene más de 750 mil reproducciones hasta el momento

Daddy Yankee está de luto por inesperada muerte. El reggaetonero compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, que está acompañado de un emotivo texto, en el que informa sobre el fallecimiento de Jessie Reyes, protagonista de su video “Yo contra ti”.

El cantante puertorriqueño dice: “Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el #cancer robara tu identidad. Nunca olvidaré con la fuerza que cantabas”.

Este video, que tiene hasta el momento más de 750 mil reproducciones, muestra un fragmento del tema “Yo contra ti”, que contó con las participaciones de Jessie Reyes y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Daddy Yankee le dedica una parte de esta canción a Jessie:

“Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable. Aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable. No te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte. Esta guerra la tengo gana aún si me enfrentó a la muerte”.

Por último, el reggaetonero se expresa de la siguiente manera: “Vuela alto a ese lugar donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Señor. “JESSIE KINGS” #YoContraTi #ModoDeGuerra @jezuki”.

Los comentarios de apoyo para el cantante puertorriqueño no se hicieron esperar: “Bonito mensaje, descanse en paz”, “Eres tan genial, Dios bendiga tu vida”, “Dios la tenga en la gloria”, “Dios bendiga a todo aquel que tenga cáncer y pueda salir de ésta”.

Una usuaria quedó en shock luego de enterarse de esta noticia: “No, no me digas que Jessie se murió!!! Por favor, no me digas eso”.

Nacido el 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico, Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, es uno de los máximos exponentes del reggaetón en el mundo. Muchos artistas de la actualidad, entre ellos Nicky Jam, han reconocido la influencia que ha tenido el cantante puertorriqueño en sus carreras.

A pesar de la lamentable noticia, varios admiradores de Daddy Yankee no quisieron quedarse con las ganas de demostrarle su admiración: “Te amo”, “Disfruto mucho escuchar esta música, es tan especial”, “Sos mi motivación”, “Que grande”, “Por eso eres lo que eres hoy en día, una grande admiración para ti, que Dios te bendiga, Daddy”.

Una usuaria le dedicó un emotivo mensaje: “Gracias @daddyyankee por permitir que el mundo conociera al alma más bella. Porque su lucha se hizo un himno y su pasión por vivir una enseñanza de vida para todos los que tuvimos el honor de conocerla”.

Otro internauta no se quiso quedar atrás y se expresó así: “Daddy Yankee, tú sabes cómo conquistar a cada público y que por este mensaje que le envías a las personas infectadas por ese maldito cáncer”.

