De manera textual dijo Víctor Escobedo: "Allá llegando a la lomita arriba, encontré un pedazo de fierro grande, estaba tirado el pedazo, estaba todo este lado y con su cabellera, pero no la movimos nadie, pero cabeza no tenía nada, nada más su cabellera pegada en el pedazo que estaba allí".

“La realidad es que lo más seguro es que con el jet en picada perdieron el conocimiento y no sintieron dolor o nada. Ya los pedazos es macabro, pero cuando te creman después de muerto ya no sienten nada… lo mismo con Jenny… Dios se la llevó sin que sufriera nada… duerme tranquilo Lupillo”, dijo otro seguidor.

De pronto otras personas no se quisieron quedar atrás en los comentarios sobre su muerte y que su cuerpo quedó sin cabeza: “No me gustaban sus canciones, pero como humano es triste que haya muerto de esa manera, ella y las personas que la acompañaban, quien se queda sufriendo siempre es la familia”.

Jenni Rivera muerte: LA DESPIDEN

Pero la sorpresa ante la noticia de que Jenni Rivera quedó sin cabeza, entristeció a más gente: “Que descanse en paz la Diva de la Banda y resignación para su familia y fans, ella siempre estará en nuestros corazones y su música prevalecerá ,por siempre JENNI descansa en paz”.

“Todavía no puedo creer, Jenni era una gran persona, ya no está con nosotros, porque a mí sí me encantaba como era ella, una mujer bien, puestos sus canciones y me hubiera gustado tanto haberla conocido en persona, pero descansa en paz que todavía te quiere mucho”, dijo una fan.