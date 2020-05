El oficial de policía blanco de Minneapolis que se arrodilló en el cuello de George Floyd abrió fuego contra dos personas durante sus 19 años de carrera y recibió casi 20 quejas y dos cartas de reprimenda en su contra, reseñó The Associated Press.

Ninguna de las quejas contra el oficial acabó en condena disciplinaria, contrariamente ha sido elogiado en varias ocasiones.

Derek Chauvin, de 44 años de edad, se convirtió en el foco de las protestas callejeras y una investigación federal después de ser visto en un video arrodillado en el cuello de Floyd, un hombre negro de 46 años, durante casi ocho minutos el lunes por la noche durante su arresto bajo sospecha de aprobar una factura falsificada.

George Floyd and the police officer who killed him, Derek Chauvin, both worked security for the same night club in Minneapolis for years. https://t.co/oQ1A5ULE9L

Floyd, que fue esposado y se escuchaba como decía que no podía respirar, fue declarado muerto más tarde esa misma noche.

Chauvin no ha hablado públicamente desde la muerte de Floyd y su abogado no ha respondido a las llamadas en busca de comentarios.

Él y los otros tres oficiales involucrados en el arresto de Floyd fueron despedidos el martes.

Los registros del Consejo de la ciudad de Minneapolis muestran que Chauvin trabajó como empleado en una discoteca latina del centro de la ciudad.

Un ex propietario del club le dijo a KSTP-TV el jueves que Floyd también trabajó en seguridad para ese club hasta fines del año pasado.

Sin embargo, Maya Santamaría, la propietaria del Club El Nuevo Rodeo durante casi dos décadas antes de vender el lugar este año dijo que no sabía si los hombres se conocían porque el club a menudo tenía una docena de guardias de seguridad a la vez.

En 2006, Chauvin estuvo entre un grupo de seis oficiales que abrieron fuego contra un sospechoso después de una persecución que terminó cuando el sospechoso les apuntó con una escopeta recortada. El sospechoso, Wayne Reyes, fue golpeado varias veces y murió a causa de sus lesiones. Un gran jurado decidió que el uso de la fuerza estaba justificado.

Minneapolis officer Derek Chauvin, who knelt on George Floyd's neck, has had 17 complaints against him filed over the years.

All but one were closed without discipline, per records. pic.twitter.com/WSy57sKr4S

— Tasneem N (@TasneemN) May 28, 2020