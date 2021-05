Posteriormente, el médico forense del condado de Cook confirmó que la causa de muerte de Clark había sido una lesión por fuerza contundente que había sido causada por el choque entre el vehículo y la bicicleta, reportó US Magazine .

La conductora del auto involucrado en la muerte de Clark es una mujer de 20 años. El Chicago Sun-Times informó que la joven aun no ha sido arrestada por las autoridades. Sin embargo, la policía le ha extendido varias citaciones tras el accidente.

Actor dedicado a la música

Clark no había regresado a la actuación desde su papel en ‘Escuela de Rock’, en cambio se había concentrado en su carrera musical como baterista. La madre del artista comentó que su hijo estaba muy entusiasmando con el nacimiento de su nueva banda, Jessie Bess and the Intentions.

Apenas el fin de semana, el sábado 22 de mayo, habían tocado en su primer show. “Les dijo a sus compañeros de banda ayer mismo: Saben, esta es finalmente la vida que quiero vivir. Y vamos a lograrlo”, recordó su madre.