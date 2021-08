Fallece conductora de televisión

Sus compañeros dieron la noticia sin saberlo

Con lagrimas en los ojos confirman la muerte de Vivian Vásquez Lamentable noticia: Conductora de televisión del programa de Telediario daba, como cada mañana, las noticias más importantes del día, sin embargo no se imaginó que estaban cubriendo la muerte de su compañera, la reportera y periodista Vivian Vásquez: “Hace unos instantes dábamos a conocer un accidente de transito, minutos después nos enteramos que se trataba de nuestra compañera”. Fue la mañana de este 18 de agosto cuando compañeros y miembros de Telediario confirmaron la muerte de la presentadora y periodista Vivian Michelle Vásquez Morales, la cual había fallecido en un terrible accidente de transito en una carretera bastante concurrida en el país de Guatemala. Sin saberlo, dan la noticia de la muerte de su compañera De acuerdo con el portal Soy 502, fue en la madrugada del miércoles cuando se registró un trágico accidente en el kilometro 54 del Libramiento de Chimaltenango, Guatemala, tras esto, y como era en todas las mañanas, el grupo de Telediario dio esta noticia para su público, sin embargo para ese momento no sabían que estaban cubriendo la muerte de su propia compañera. Posteriormente, la conductora, quien daba a conocer esta noticia, con lágrimas y la voz entre cortada confesó minutos después al público televidente que la víctima fatídica se trataba de su propia compañera, la conductora Vivian Vásquez, quien lamentablemente falleció en este accidente de tráfico:

Con lágrimas en los ojos, confirma la muerte de su compañera, la conductora Vivian Vásquez Con lágrimas en los ojos y la voz entre cortada, la conductora de televisión que responde a nombre de Diana, dio a conocer la terrible muerte de su propia compañera: “Hace algunos instantes dábamos a conocer sobre un accidente de tránsito que tenía lugar en la ruta interamericana, específicamente en el kilómetro 53.9, la información comenzaba a llegar a esta sala de redacción y poco a poco se confirmaron más datos”. Continuamente a esto, la conductora comentó que la víctima de trataba de su propia compañera: “Confirmando la noticia que nos ha impactado profundamente a todo el equipo de Telediario, se confirma la muerte de nuestra compañera, Vivian Michelle Vásquez Morales de 26 años, ahí usted la recordará con esa sonrisa de siempre, y sus anécdotas que compartía cada mañana, así confirmamos entonces y le decimos hasta pronto a nuestra querida Vivian”.

Se sorprendieron no ver a la conductora como cada mañana; dan a conocer la noticia de la muerte de su propia compañera Tras esto, la conductora de televisión, quien daba a conocer la muerte de su querida compañera, prosiguió lo siguiente: “Es una de las emisiones más difíciles que me han tocado vivir, es difícil mantener la postura, el profesionalismo, el no sentirnos impactados por esta tragedia que hoy enluta a toda la familia de Telediario”. La presentadora comentó que se le había hecho muy extraño no ver a Vivian esa mañana como todos los días: “Efectivamente hoy, cuando llegábamos muy temprano a camerinos, al proceso previo de ingresar, me sorprendió no encontrarla, era una mujer que viajaba todos los días muy temprano desde Chimaltenango y siempre llegaba muy puntual”.

Nadie contestaba a su teléfono; dan a conocer la noticia de la muerte de su propia compañera sin saberlo ” Hoy me pareció muy extraño no encontrarla, hice una llamada, ella no contestó, escribí un mensaje, el mensaje nunca llegó, teníamos la esperanza de que la información probablemente no hubiera llegado y estuviera descansando en casa”, comentó la conductora de televisión, quien creyó que simplemente se le había hecho tarde a Vivian. “Sin embargo, nos tocaba dar el reporte de este accidente de transito, sin imaginar que en ese vehículo, prácticamente destruido, había perdido la vida nuestra querida amiga Vivian Vásquez, es con mucho dolor que nosotros oficializamos su muerte a todo el público televidente”.

El aparatoso accidente; dan a conocer la noticia de la muerte de su propia compañera sin saberlo El portal informa que el aparatoso accidente en donde falleció la conductora de televisión, Vivian Vásquez, fue a bordo de un vehículo sedan color gris, el cual se impactó en una baranda, la presentadora atravesó las puertas delanteras y provocó que saliera disparada en dirección contraria de su asiento, cayendo en el asfalto. En las imágenes difundidas por los socorristas, se logra observar como el vehículo quedó destruido en su totalidad. Hasta el momento, se desconocen las razones que provocaron este terrible accidente, el cual le ocasionó la muerte a la presentadora de Telediario. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

¿Quién era Vivian Vásquez? Con información del portal Soy 502, se comentó que la presentadora de televisión inició su carrera en el Diario de Centro América hace algunos años, para finalizar en el programa de noticias de Telediario hace 4 años, donde tenía un espacio especial en la presentación de noticias durante varias emisiones. En una reciente entrevista que tuvo, Vivian afirmaba que le apasionada el periodismo, y especialmente presentar las noticias, ya que era algo que le divertía todos los días: "Claro que me divierte, es algo que me apasiona, es algo que lo disfruto todos los días y la emoción de ingresar al set todos los días es super diferente", comentó en ese entonces.

