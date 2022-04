China rompió el silencio y pidió que se investiguen los asesinatos de civiles en Ucrania

China dijo además que no se debe culpar a nadie hasta que se conozcan todos los hechos

“Se debe verificar la verdad y la causa del incidente”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

China dijo el miércoles que las imágenes de muertes de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha son “profundamente perturbadoras”, pero que no se debe culpar a nadie hasta que se conozcan todos los hechos, informó la agencia The Associated Press.

La evidencia emergente de lo que parecían ser masacres civiles generalizadas a raíz de las retiradas rusas de las áreas de Kiev puede complicar los intentos de Beijing de guiar a la opinión pública sobre el conflicto, en el que China se ha negado repetidas veces a criticar a Moscú.

China rompe el silencio ante muerte de civiles

China apoya todas las iniciativas y medidas “que conduzcan a aliviar la crisis humanitaria” en el país, y está “lista para continuar trabajando junto con la comunidad internacional para evitar cualquier daño a los civiles”, dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en una sesión informativa diaria.

“Se debe verificar la verdad y la causa del incidente”, dijo Zhao. “Todas las partes deben actuar con moderación y evitar acusaciones infundadas antes de llegar a una conclusión de la investigación”, aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.