De acuerdo con el portal The Sun U.S. , fue el mismo representante del actor, Robbie Kass, quien dio a conocer su muerte al portal Hollywood Reporter, en donde además agregó que su fallecimiento se había dado debido a las complicaciones durante una cirugía de colón en Los Ángeles.

El mundo del espectáculo se ha sumido en una profunda tristeza al revelarse el lamentable fallecimiento del actor estadounidense Howard Hasseman, conocido por interpretar al capitán Pete Lassard en Police Academy 2 y aparecer en distintas producciones tales como; A Christmas in Vermont, One Day At Time, y About Schmidt protagonizada por el legendario actor Jack Nicholson.

La carrera de Howard Hasseman

El actor Howard Hasseman, quien al día de hoy se lamenta su muerte a los 81 años, saltó a la fama en la década de 1960 como una figura de la “contracultura” y miembro del grupo de improvisación con sede en San Francisco “The Committe”, según informa el portal The Sun U.S.

Además, también interpretó al Dr. Johnny Fever en la serie ‘WKRP’ y a Sam Roye en ‘One Day at Time’, Hasseman era conocido, como anteriormente se comentó, por interpretar al Capitán Pete Lassard en ‘Police Academy 2: Their First Assignment’ y al maestro de escuela Charlie Moore en ‘Head of the Class’.