De acuerdo con el diario The Sun U.S. la muerte de Anthony Johnson, famoso comediante y actor estadounidense, se dio el pasado viernes, después de que fuera encontrado inconsciente en una tienda en Los Ángeles, California, tras este hallazgo, el veterano comediante fue trasladado al hospital en donde murió.

Fue este 20 de septiembre cuando diversos portales de noticias, entre ellos CNN y The Sun U.S. daban a conocer la noticia del fallecimiento de uno de los comediantes y actores más queridos por la industria, el cual había saltado a la fama desde el año 1990, haciendo múltiples películas y programas de televisión en Estados Unidos.

“Es triste despertarse con la noticia de la muerte de Anthony Johnson. Un tipo naturalmente divertido que salió directamente de Compton al mismo tiempo”, para finalizar su mensaje, Ice Cube se lamentó por no llevar el personaje de Anthony en la película “Last Friday” al cine. “Lo siento, no pude llevar a tu personaje Ezal a la pantalla grande”.

Por otro lado, el portal The Sun U.S. también a pareción en pleiculas como “Lethal Weapon” y “Menace II Society”, sin embargo su papel como Ezal en la comedia de 1995 “Friday”, en donde compartió créditos con otros grandes de la televición como Ice Cube y Chris Tucker fue el que le ayudó a saltar a la fama internacional.

Apareció en casi 50 producciones

Para finalizar, el portal The Sun U.S. comenta que mucho se especulaba que Anthony Johnson, famoso actor y comediante estadounidense que fue encontrado muerto en Los Ángeles, estaba listo para volver a hacer su papel en la próxima película “Last Fiday”, la cual sería la cuarta y última entrega de la saga de “Friday”.

Este famoso actor apareció en un total de casi 50 películas y programas de televisión a lo largo de su carrera, incluyendo a grandes personajes y producciones tales como: Moesha, Malcom & Eddie, Martin, The Player Club, I Got the Hook Up, así como su secuela, lamentablemente este viernes se daba a conocer se muerte.