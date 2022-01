De acuerdo con un comunicado, la familia recordó a Barry Cyrer como un genio: “Tenía un don para la amistad y un genio para hacer que la gente se sintiera cómoda. Ah sí, y hacía reír a mucha gente. Mucho”, rescató el portal The Sun.

Tras esto, fue el pasado 25 de enero cuando se dio a conocer mediante sus familiares su lamentable muerte a los 86 años de edad. El periódico británico The Sun informa que fue su hijo Bob Cryer quien dio a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento, informando que el actor se había ido en paz.

El mundo del espectáculo británico se ha sumido en una profunda tristeza al revelarse la muerte del comediante y escritos Barry Cryer, conocido por aparecer en diversos programas televisivos tales como; ‘Comedy Legends’, ‘Heroes of Comedy’, ‘Jokers Wild’ y diferentes programas de Stand Up, lográndose ganar el cariño y respeto de todo el público televidente.

Durante el comunicado emitido por su familia, dieron a conocer que la muerte de Bob Cryer fue tranquila, admitiendo inclusive que durante sus últimos minutos de vida seguía de muy buen humor, sin embargo, a pesar de que no informaron de qué murió, el actor pasó sus últimos momentos en un hospital:

“Tenía un don para la amistad (como lo atestigua cualquiera que todavía tenga un teléfono fijo) y un genio para hacer que la gente se sintiera cómoda. Hizo reír a mucha gente durante varios años. Era uno de sus dones, hacer que los extraños se sintieran bienvenidos. Hacerlos reír”, rescató el portal The Sun.

Por otro lado, algunos de las personas que trabajaron con él o que llegaron a conocerlo, entre ellos personalidades también del mundo de la comedia y la actuación no dudaron en dejar sus más sinceras condolencias a través de redes sociales luego de darse a conocer la muerte del legendario comediante británico Barry Cryer.

La vida y carrera del famoso Barry Cryer

Barry Cryer nació en Leeds en el año de 1935, ganó un OBE en el 2001 por sus servicios en la comedia, donde incluso La Reina le dijo que “siguiera haciendo reír a la gente”. El fallecido actor comenzó su carrera en el famoso Windmill Theather de Londres, y escribió con y para los nombres más importantes de la comedia británica.

Barry siempre mencionó que “no he tenido una carrera, solo una serie de incidentes. La buena suerte me ha perseguido toda mi vida”. Su carrera en la industria del entretenimiento abarcó décadas, logando consagrarse como uno de los más queridos del gremio. Con información del periódico The Sun.