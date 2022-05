El reporte se reforzó de alguna manera cuando Alicia Leal, exsecretaria de las mujeres de Nuevo León, dijo recientemente que la zona donde desapareció lo joven es señalada como peligrosa, ya que documentan casos de tratas de blancas, por ese motivo las autoridades no descartarán ninguna línea de investigación.

El reportero que daba la información al periodista Paco Zea, comentó que se habían topado con gente que había recibido amenazas por teléfono, motivo por el cual no querían hablar sobre lo que habría sucedido allí tiempo atrás, pero que se aseguraba que ya habrían aparecido dos mujeres muertas.

Reiteró que la familia de las víctimas no han querido dar declaraciones por temor a amenazas de muerte que han recibido, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía de Estado de Nuevo León, pero el reportero aseguró que en esas fiestas se “daba el alcohol, las drogas” y que en “este motel hay por lo menos dos, dos homicidios más de mujeres”. Archivado como: Muertas motel Debani Escobar

