Seis personas, incluidos tres niños, murieron la madrugada de este domingo en un choque frontal en una interestatal de Georgia, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió la madrugada del domingo en la Interestatal 95, dijeron funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Liberty.

Los oficiales recibieron informes de un Lexus blanco que viajaba hacia el sur en un carril norte de la I-95, dijo el teniente adjunto del sheriff del condado de Liberty, Jason Colvin.

Los agentes se dirigieron hacia allí cuando se informó el accidente en el área de Midway, dijo.

Los agentes llegaron para encontrar una colisión frontal entre el Lexus y un SUV sin sobrevivientes, informó WSAV-TV.

El conductor del Lexus, que tenía placas de Florida, fue asesinado, dijo el soldado de la Patrulla Estatal de Georgia Markus White.

Dos adultos y tres niños en el SUV también murieron. Los niños tenían entre tres y diez años, dijeron las autoridades. Su auto tenía placas de Virginia.

