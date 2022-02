Un grupo de 11 personas perdieron la vida en medio de un ritual

Estaban meditando cuando el mar los arrastró lejos

“Estaban muy cerca del mar y no pudieron salvarse”, anunció la policía

¡SE LOS LLEVÓ LA CORRIENTE! Un ritual religioso a medianoche, terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para los asistentes al evento puesto que en medio de la ceremonia el mar arrastró a diez personas lejos. De acuerdo con las autoridades, las personas que asistieron al ritual religioso fueron advertidas por un residente local y aún así, lo ignoraron.

Al menos, hay 13 sobrevivientes de la tragedia y las autoridades han estado rescatando los cuerpos de las víctimas. La investigación policial se está llevando a cabo, pero se considera que fue el mar quien arrastró a las personas lejos del lugar donde inició el ritual religioso; entre los sobrevivientes, se encuentra una menor de edad.

TRAGEDIA EN INDONESIA

Un domingo de luto, se dicta para Indonesia después de informarse de la muerte de al menos 11 personas. Las autoridades, declararon que de un grupo de 24 personas, tan solo 13 lograron sobrevivir a la furia del mar; por el momento, se mantiene una amplia investigación sobre los sucesos ocurridos y se mencionó que las personas fueron advertidas.

Once personas se ahogaron después de ser arrastradas por grandes olas en una playa en la provincia indonesia de Java Oriental a pesar de las advertencias de evitar el mar, dijeron las autoridades el domingo e informó The Associated Press. Las personas, se encontraban en medio de un ritual religioso cuando aconteció el incidente.