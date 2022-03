La información que circula, señala que el general Rezantsev dirigió el 49º Ejército de Armas Combinadas de Rusia y es el séptimo alto mando en morir durante el conflicto en la región de Jersón, informó The Sun. Yakov Rezantsev, era uno de los generales más peligrosos y de alto mando en las fuerzas rusas y aseguran, Vladimir Putin no se encontraba feliz ante la noticia de su fallecimiento. Archivado como: Mueren generales rusos Ucrania

Mueren generales rusos Ucrania: ¿Es oficial?

Aunque, las fuerzas ucranianas no han dudado en externar que son los autores en el asesinato de Yakov Rezantsev, Rusia no ha externado comentarios sobre la muerte de su general y han preferido mantener silencio; no es la primera vez que el ejército ruso procede de dicha manera, en semanas pasadas han preferido guardar silencio ante la muerte de sus generales y señalar que no han tenido ‘bastantes bajas’.

El ejército ucraniano, mencionó que seguirá en el fuerte combate para obtener la libertad de su nación e informaron que se encuentran en la dura tarea de combatir a los invasores. La muerte de Rezantsev, solo es un punto más en el camino para obtener la 'ansiada libertad' y como en muertes anteriores, señalaron que es el pago de los delitos que realiza 'los enemigos invasores' en su nación.