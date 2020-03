Funcionarios de salud de Florida informaron en un comunicado que dos personas infectadas con coronavirus han muerto.

El Departamento de Salud de Florida (FDOH en inglés) anunció el viernes por la noche que las muertes ocurrieron en el condado de Santa Rosa, que incluye la ciudad de Pensacola, y en el condado de Lee, que incluye las ciudades de Cape Coral y Ft. Myers, según reseñó News 4 Jax.

Durante una conferencia de prensa en el condado de Gadsden el jueves, el gobernador Ron DeSantis dijo que el hombre del condado de Santa Rosa tenía más de 70 años, presentaba problemas de salud subyacentes y que recientemente había viajado a otro país.

FDOH también dijo que el paciente de 70 años que dio positivo por coronavirus en el condado de Lee, Florida, recientemente realizó un viaje internacional.

.@HealthyFla has announced 3 new presumptive positive Florida #COVID19 cases: 2 in Broward County that are isolated and 1 in Lee County that is deceased. A previously-announced case in Santa Rosa County is also deceased. For #COVID19 updates, visit https://t.co/e1S8bGG26U

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) March 7, 2020