Los otros tres hermanos fueron hallados muertos en el piso de la cocina, según New York Post. La muerte de uno de los cinco hermanos en el brutal incendio se dio cuando fue trasladado de emergencia al hospital. Más tarde se confirmó que murió a su llegada.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 3:45 a.m. Declaraciones del subjefe de bomberos de East St. Louis para el canal Fox2, sobre la muerte de los cinco hermanos en el incendio, apuntan a que dos de los pequeños fueron encontrados en un dormitorio.

Los informes señalan que los bomberos encontraron a los cuerpos de los pequeños de entre 2 y 9 años tras recibir una llamada ante el incendio que estalló edificio de apartamentos en East St. Louis, relata el diario neoyorquino New York Post.

Sin embargo, no pudo acceder al edificio. Tanto la madre y el otro adulto fueron encontrados por los bomberos fuera de la casa en llamas. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se habían revelado las identidades de los cinco hermanos muertos en el incendio.

La muerte de los cinco hermanos en el incendio provoca indignación

“Queremos que la gente se tome el fuego en serio. Detectores de humo, apague los aparatos electrónicos por la noche, no encienda velas, la gente da muchas de esas cosas por sentado”, agregó Blackmon en declaraciones para la estación KMOV.

De acuerdo con una mujer que vivía en el edificio, este no contaba con detectores de humo en funcionamiento cuando ella vivía ahí. La tragedia no provocó más víctimas aparte de los cinco pequeños cuyas identidades no han sido reveladas.