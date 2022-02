Mueren 5 personas durante avalancha en los Alpes de Austria

Una persona más resultó lesionada, pero al parecer está fuera de peligro

Autoridades ya habían advertido de peligro por nieve en la zona de Tirol

Mueren avalancha alpes Austria. Cinco personas murieron debido a una avalancha en el estado austriaco de Tirol, informó el viernes la policía estatal. La avalancha ocurrió cerca de la frontera entre Austria y Suiza, en la municipalidad de Spiss, confirmó el viernes en la tarde el centro de control de emergencias de Tirol, de acuerdo a la agencia de AP y al portal La Verdad Noticias.

No se difundió información sobre las identidades o nacionalidades de las víctimas. Hasta el viernes por la tarde se habían registrado al menos 31 avalanchas, dijeron funcionarios a The Associated Press. Cuatro de esas avalanchas, incluida una cerca de Sölden y otra en Zillertal, implicaron lesiones confirmadas.

PODEROSO FENÓMENO NATURAL CAUSA MÁS DAÑO

De manera previa ya se había hecho la advertencia de que sería un día muy peligroso para salir y cualquier tipo de actividad en la nieve. Informaron de manera posterior que el clima cálido llegaría, sin embargo, el fenómeno natural ya dejó en luto a varias familias.

A su vez, autoridades del centro local de control de emergencias confirmaron que una sexta persona sufrió heridas de consideración en el mismo hecho, por lo que de inmediato fue rescatada y fue llevada por los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica en un hospital cercano a la zona del desastre en que mueren en avalancha de alpes de Austria.