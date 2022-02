Mueren tres actores mismo día: “Un increíble talento cómico”

El líder del consejo de Ashford, Jason Zadronzy, dijo: “Realmente triste escuchar que el maravilloso actor Jack Smethurst falleció. Un increíble talento cómico, y en la primera película de Carry On en 1958. Siempre tuvo tiempo para sus fanáticos y una historia divertida que contar. Lo extrañaremos mucho”.

Cabe mencionar que Jack también apareció en The Love Of Ada, Carry On Sergeant, The Rag Trade; Señoras de la cena, aquí está Harry, cuiden su Stern y Doctor At Large. El actor, de Manchester, completó el servicio nacional en la RAF antes de ingresar a la comedia, de acuerdo con The Sun.