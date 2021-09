“Los niños hablaban con ella sin parar y ella hablaba constantemente con ellos y trataba de ayudarlos con sus cosas. Y no importa lo mal que se sintiera, todavía me frotaba la espalda cuando llegaba y saltaba a la cama junto a ella mientras trabajaba incansablemente para poner contenido”, dijo.

De inmediato más seguidores se expresaron tristes por la noticia: “Tengo un nudo en la garganta. No puedo imaginar la tristeza que sentía, como me hubiera gustado que alguien le hubiera dado un abrazo que lo hiciera cambiar de opinión”. Un seguidor más dijo: “Se rompió mi corazón, linda persona, gran corazón ayudando a las personas, honesto, haciendo el bien, trabajador , sincero, que descanse en paz, nos dejan los buenos”.

“DESCANSA EN PAZ”

Incluso el comediante conocido como ‘Rosa concha’ tuvo algunas palabras para él: “Descansa en paz Honey! Siempre en el corazón”. Alguien más se unió a la incredulidad de la noticia y escribió: “En verdad que no se puede creer, que Dios te abra las puertas del cielo y que llegues allá donde no hay dolor ni sufrimiento solo paz y amor”

“Esque no puede ser! No lo quiero creer! Mi corazón está roto en mil pedazos ahora, Daniel es una inspiración para mi y mi más grande sueño era conocerlo, esto tiene que ser una falsedad! Danny no pudo hacer algo así”, dijo una persona que no creyó lo que veía. Archivado como: Muere youtuber Mel Thompson