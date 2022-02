“Pensar en que no te tenemos con nosotros no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos. Eres una leyenda y las leyendas nunca mueren. Te llevo conmigo por siempre. Dios danos fuerza para entender tu voluntad, queda una madre sin su hijo, hijos sin su padre, hermanos sin consuelo, ayúdanos que hemos perdido un gran ser humano”.

Xtassy, quien formaba parte del dúo de productores dominicanos A&X, murió por razones todavía no precisadas, informó el periódico The Sun el sábado 5 de febrero. Sin embargo, el portal de celebridades People indicó el viernes que aunque la causa de la muerte aún no se ha confirmado realmente, algunos usuarios especulan en redes sociales que pudo tratarse de un suicidio.

Luego, el dúo lanzó su primer álbum como artistas en 2016 con The Rise: Latin Street Hits, que contó con una serie de artistas dominicanos prometedores en ese momento, como Mozart La Para, Messiah, Mark B y Natti, según indicó el reporte del periódico The Sun el sábado 5 de febrero.

Conmovedores mensajes de artistas tras muerte de Xtassy

El artista Mickey Then escribió: “Hermano, no sabes cuánta falta nos harás. Has dejado un vacío inmenso en nuestro corazón. Pero algo sí te aseguro, my bro X, siempre te recordaremos como el gran hermano y amigo que fuiste aquí en la tierra. Que papa Dios te reciba con los brazos abiertos. Muy difícil decirte adiós, hasta luego, hermano mío. Un abrazo inmenso donde sea que te encuentres”.

En esa última publicación de Xtassy, el cantante y compositor Engel Montaz también escribió: “Maldiciom hermano, en serio. Yo no puedo creer esto, bro, yo estaba hablando contigo ayer en un live y me topo con esto. No lo creo, bro, no lo creo”, mientras el cantante Joey Montana manifestó: “Hermano mío, ojalá lleguen mis palabras hasta el cielo, Dios te tenga en la gloria y le dé fuerza a tu familia. Siempre con una energía positiva. Fue un placer trabajar a tu lado y las pocas veces que lo hicimos me demostraste el tipo de persona humilde y talentosa que eras, descansa en paz”.