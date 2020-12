Muere Whitney Collings, estrella del reality show de la cadena Oxygen Bad Girls Club

Tenía 33 años y hasta el momento se desconoce la causa de su deceso

Su madre, Linda Houghton, publica emotivo mensaje de despedida para su hija

Muere Whitney Collings, estrella del reality show de la cadena Oxygen Bad Girls Club, tenía 33 años, se desconoce la causa de su deceso, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de deadline su mamá Linda Houghton lamenta deceso.

La información indica que la artista falleció el pasado jueves en un hospital donde se encontraba, cerca de la ciudad de Boston, en Estados Unidos.

Coincidentemente, el deceso de Collings se da a unos meses de que otra estrella del Bad Girls Club, Demitra “Mimi” Roche, falleciera a los 34 años de edad.

Ante la terrible noticia de que muere Whitney Collings, su madre publicó en Facebook el siguiente mensaje: “Estoy completamente rota y nunca superaré esto. La vida es tan injusta. Era amable con un gran corazón”, escribió Linda Houghton Collings.

Se detalló que Collings participó en la temporada 3 de Bad Girls Club en el año de 2008. En esas fechas ella era una alumna de 21 años que llevaba la materia de biología y física en la Universidad Estatal de Salem, de acuerdo el perfil en el Boston Herald.

La artista obtuvo el sobrenombre de “The Straight Shooter” el tiempo que participó en la temporada. Sin embargo, fue sacada de la casa ya que tuvo un altercado y no volvió al espectáculo.

ante la noticia de que muere Whitney Collings, la famosa artista de la temporada 2 de Bad Girls Club, Darlen Escobar envió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram Story, “God has has gained another beautiful sweet angel”, junto a una foto de Collings.

En las redes sociales, un pastor comentó lo siguiente: “TAN TRISTE!!! Qué desperdicio de una vida preciosa. RIP WHITNEY COLLINGS”.

Y agregó: “Orando por el consuelo divino de Dios, la fuerza y la sanación interior para su familia y amigos; en el Nombre de Jesús, Amén”.