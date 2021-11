Por otro lado, un hombre que mató a su esposa separada y aterrorizó a su familia está programado para recibir una inyección letal el miércoles por la noche en Mississippi y convertirse en la primera persona ejecutada en ese estado desde 2012, informó la agencia de noticias The Associated Press.

¿Podría evitarse la ejecución?

El comisionado de Correccionales de Mississippi, Burl Cain, dijo a The Associated Press el martes que las drogas que figuran en los registros judiciales son las que se planea usar en la ejecución. No quiso decir dónde los obtuvo el departamento. “La ley dice que no tenemos que revelarlo”, dijo Cain.

Un asesor espiritual estará disponible para Cox antes de la ejecución, dijo el comisionado. El gobernador republicano Tate Reeves no tiene intención de conceder el indulto o retrasar la ejecución, dijo el martes su portavoz. Death Penalty Action, que se opone a las ejecuciones, había solicitado a Reeves que interviniera. Archivado como: muere violador de covid.