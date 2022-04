¿CÓMO CAMBIÓ SU VIDA?

El mítico jugador de Los Angeles Dodgers nació en Nueva York el 21 de marzo de 1939 y desde que fue estudiante en la escuela Boys High School en Brooklyn, nunca dejó de soñar con ser de los grandes, por lo que comenzó en el equipo de béisbol a lado de Lenny Wilkens.

Pero todo cambió en 1956, fue contactado por Hall of Famer Jackie Robinson. “Mi madre me preguntaba con quién hablaba”, dijo en una entrevista en 2019, de acuerdo a Associated Press. “Señalé el teléfono y pudo leerme los labios mientras le decía incrédulo en silencio: ¡Es Jackie Robinson! No podía creer que estaba hablando con uno de mis más grandes ídolos, aunque francamente yo casi ni abrí la boca”. Archivado como: Muere Tommy Davis