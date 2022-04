“Les pedimos que respeten nuestra privacidad y la de la familia de Tim mientras lidiamos con esta desgarradora e inoportuna pérdida”, agregó el mensaje de Dance Gavin Dance. Hasta ahora la causa de la muerte de Tim Feerick no ha sido revelada, acotó el reporte del New York Post.

Trágico anunció en el mundo del entretenimiento. Tim Feerick, bajista de Dance Gavin Dance, ha muerto a sus 34 años, según confirmó la banda californiana de rock experimental en sus redes sociales el jueves 14 de abril, reportaron diversos medios de comunicación, entre esos el New York Post y USA Today.

Dance Gavin Dance tenía previsto iniciar una gira nacional de 19 fechas a finales de este mes, según su página web. La banda, que combina elementos de punk, screamo y jazz fusión, ha vendido más de un millón de álbumes y ha sido transmitida más de mil millones de veces en Spotify, mencionó el New York Post.

“Estaré siempre con el corazón roto por tu muerte. Trajiste tanta alegría a mi vida con la música. Descansa en paz, hermosa alma”, escribió un usuario, según el Post. Otro fan dijo: “descansa en el paraíso. Gracias por tanto a través de los años”, mientras que otro seguidor expresó: “gracias por lo tanto que has impactado nuestras vidas. Esto es increíble. Descansa en la más dulce paz”.

¿Qué pasará ahora con la banda?

En su anuncio, la banda también indicó que compartirá actualizaciones sobre su próximo calendario de gira y su actuación en el SwanFest “tan pronto como las tengamos”. Dance Gavin Dance tenía previsto encabezar el festival en Sacramento el sábado 23 de abril. También está programado que se presente en el festival When We Were Young en octubre, acotó Bilboard.

La banda se formó en 2005, aunque Tim Feerick se unió al grupo en 2009. Durante su etapa en Dance Gavin Dance, la banda ha publicado seis álbumes, incluyendo Downtown Battle Mountain II de 2011, Acceptance Speech de 2013, Instant Gratification de 2015, Mothership de 2016, Artificial Selection de 2018 y Afterburner de 2020, precisó Bildboard.