Los paramédicos llegaron a la escena poco después, pero no pudieron revivir a la joven estrella de las redes sociales, indicó TMZ. Las autoridades auxiliaron de inmediato al joven y se creyó, en un primer instante, que podría ser parte de un crimen, pero debido a las primeras investigaciones aún no se puede determinar que fue lo que pasó con el influencer.

Muere tiktoker Cooper Noriega: ¿Podría haber sido parte de un crimen?

Las autoridades contestaron a TMZ que Cooper no estaba en un vehículo y que no había signos de trauma en su cuerpo. Al igual, señalaron que no se sospecha de ningún delito y que se realizará una autopsia. Por el momento, no se conoce la causa de muerte del joven influencer y algunas personas sospechaban sobre un posible suicidio, pero nada está confirmado.

"Hola chicos, acabo de crear un Discord estrictamente para la salud mental y, si desean unirse, pueden hacerlo; solo haz clic en el enlace en mi biografía.", es la descripción que se encuentra en su última fotografía, la cual fue publicada el día 5 de junio. Por el momento, los rumores siguen apuntando a que Cooper Noriega estaba pasando por una depresión.