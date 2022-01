La víctima tenía 36 años de edad y tenia miles de seguidores distribuidos en dos cuentas diferentes en los cuales contaba de su vida, hablaba de sus gatos y de otras cosas que le interesaba a la gente, desafortunadamente ya no podrá hacerlo más, pues su hermana acaba de confirmar la noticia trágica que ha enlutado a su familia.

El año pasado fue uno de los peores para los influencers en el mundo así como para los artistas y el mundo del espectáculo, pues varios de ellos fallecieron, incluso de los más famosos y ahora con el deceso de esta estrella, parece que no pinta bien el año, pues apenas a 6 días de comenzado el mes, ya hay malas noticias para los seguidores.

Fue tan sorpresiva su muerte que no tienen las condiciones económicas para sufragar este tipo de gastos. Hasta el momento la gente se ha sumado, pero al parecer falta que más personas se unan para poder lograr una cantidad necesaria para darle el último adiós, aunque se desconoce cuándo y dónde será el funeral de la estrella.

La hermana es la que ha estado en contacto con los seguidores y con la información publica de la muerte de la famosa influencer, al grado tal que ha lanzado un llamado de ayuda, motivo por el cual ha creado una cuenta en GoFundMe, para que la gente que la conoció ayude a costear los gastos del funeral, pues la familia no puede con eso.

LA FAMILIA ESTÁ DEVASTADA POR LA MUERTE INESPERADA

La hermana de la estrella ha dicho que están devastados y toda la familia está en un estado de shock por la noticia, pues al parecer estaba bien de salud, y no mostraba signos de alguna enfermedad aparente, al menos, no se habla de eso en las declaraciones de la familia, sin embargo, no están preparados financieramente para cubrir los gastos del funeral.

La hermana confirma que tanto la familia como los amigos de la famosa influencer están devastados por la terrible pérdida, pero ya buscan la forma de darle una despedida, por lo que a través de la cuenta esperan recibir pronto los recursos necesarios para poder hacerlo, en medio de una pandemia que azota en todo Estados Unidos.