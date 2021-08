Muere Tiktoker Anthony Barajas: “Estaban tan emocionados por su primera cita”

El padre de la joven de 18 años dijo que Anthony Barajas era un buen chico: “Lo conocí una vez antes de que se fuera a Hawái hace unas semanas. Y luego regresó de Hawai y ella estaba muy emocionada. Este dulce, dulce chico vino con una bolsa llena de recuerdos para todos nosotros. Fue la cosa más dulce que he visto hacer a un joven de 18 años”.

“Le dio a mi hija menor un collar y a mi esposa y a mí llaveros pequeños. Mi hija me dijo ‘Él hace surf y bodyboard como tú’. Se sentó allí con una gran sonrisa en su rostro, viendo que aceptaba a este chico, estaba tan feliz. Me di cuenta de que le gustaba mucho este chico. Y realmente, realmente le agradaba. Estaba tan jodidamente feliz. Estaban tan emocionados por su primera cita. Ella rizó su cabello todo bonito. Era su primera cita que no era un grupo de personas”, agregó.