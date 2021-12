“Serás siempre único y especial”, escribió Nadal. “Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos”. El rey de España y el presidente del gobierno español reiteraron los sentimientos de Nadal, llamando a Santana una “legenda”.

El Masters de Madrid anunció la muerte de su presidente honorario el sábado. No se dio a conocer la causa del deceso. Santana ganó cuatro títulos de major individuales: en el Abierto de Francia en 1961 y 1964, en el Abierto de Estados Unidos de 1965 y en Wimbledon en 1966, el mismo año en el que fue el número uno del mundo. Santana fue inducido al Salón de la Fama del Tenis Internacional en 1984.

Billie Jean King recordó con cariño la conquista de su primer título de Wimbledon junto al triunfo de Santana allí en 1966. "Bailamos el primer baile", escribió King en Twitter.

“Hay personas que se convierten en leyenda y que hacen grande a un país. Manolo Santana ha sido y será siempre una de ellas”, señaló el rey Felipe VI en Twitter. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez dijo: “Conquistó Roland Garros, el US Open y Wimbledon, en total 72 torneos y un oro olímpico que lo convirtieron en leyenda del tenis y uno de los mejores deportistas de nuestro país”.

Masayuki Uemura, un pionero japonés de los videojuegos domésticos cuyas consolas Nintendo vendieron millones de unidades en todo el mundo, ha fallecido, según la universidad de Kioto en la que daba clase. Tenía 78 años. Uemura, el principal arquitecto detrás las innovadoras videoconsolas de Nintendo, murió el lunes, dijo la Universidad de Ritsumeikan en un comunicado. La causa del deceso no fue revelada.

“La información preliminar sobre su muerte indica que ésta se deriva de un problema médico. Nuestros investigadores no tienen por el momento razón alguna para creer lo contrario”, dijo Lupo en un comunicado en la madrugada del viernes. LaTonya Bonseigneur, una prima hermana que creció con Thomas y con quien tenía una relación tan estrecha que se consideraban hermanos, dijo a The Associated Press que la familia cree que la muerte se debió a una convulsión.

La policía de Roswell notificó a los familiares alrededor de las 21:00 horas de que habían encontrado a Thomas en una ducha en su casa. "Llevaba más de un año sufriendo convulsiones y creemos que sufrió una mientras se duchaba", señaló Bonseigneur. "No estamos seguros de cuándo murió. Yo hablé con él ayer". "Estaba solo y un amigo no pudo localizarlo así que llamó a su chófer, que tiene una llave debido a esas convulsiones, y entró a su casa y lo encontró en la ducha", agregó.