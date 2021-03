SIN TIEMPO DE NADA

No tuvo tiempo de nada, no pudo reaccionar y incluso pareciera que ni siquiera lo alcanzó a observar. La gente del lugar que vio el hecho no lo podía creer. Un rayo sobre la playa y que atinó en la surfista Katherine Díaz era la menor de las probabilidades en el mundo.

Pero sucedió. Impactados por la escena, los testigos acudieron a su rescate y de inmediato llegaron los paramédicos para intentar hacer algo por ella. Pese a los esfuerzos por reanimarla, no tuvieron oportunidad pues ya había fallecido.