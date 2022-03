Además se dijo que por lo pronto, le nombre del oficial no será dado a conocer de manera pública hasta que sea entregado su cuerpo y notificada a la familia, lo cual no se sabe cuándo sucederá, por lo pronto, todas las acciones están enfocadas en las investigaciones del caso.

Los primeros informes indican que el percance sucedió en Wright Army Field alrededor de las 2 a.m., las autoridades que dieron a conocer el accidente, se reservaron la identidad del militar, sin embargo, sí confirmaron que estaba asignado a la Tercera Brigada de Combate de la Tercera División de Infantería en Georgia.

Una terrible noticia para la milicia de Estados Unidos se da a conocer este día, ya que muere un soldado en un accidente aéreo, piloteaba un helicóptero Black Hawk, la mañana de este miércoles 30 de marzo, de acuerdo con información publicada por el portal de noticias de The Sun y que han replicado otros medios de comunicación.

Cabe recordar que hace unos días cuatro marines de Estados Unidos fallecieron en un accidente aéreo en una ciudad noruega en el Círculo Polar Ártico durante un ejercicio de la OTAN no relacionado con la guerra en Ucrania, dijeron el primer ministro de Noruega y funcionarios de seguridad el sábado.

Estados Unidos dijo que no se difundiría la identidad de los marines muertos antes de notificar a sus familias, acorde con la norma del Departamento de Defensa. El avión accidentado era un V-22B Osprey perteneciente a la Marina estadounidense, de acuerdo con las fuerzas armadas noruegas. Tenía “una tripulación de cuatro personas y participaba en una misión de entrenamiento en el condado de Nordland”, en el norte del país, según un comunicado.

Las maniobras anuales de la OTAN en Noruega no guardan relación con la guerra en Ucrania. Este año cuentan con unos 30.000 soldados, 220 aeronaves y 50 embarcaciones de 27 países. Finlandia y Suecia, que no forman parte de la Alianza, también participan. Los ejercicios comenzaron el 14 de marzo y terminarán el 1 de abril. Por el momento se desconoce la causa del siniestro, pero las fuerzas armadas noruegas señalaron que Cold Response “seguirá adelante como estaba previsto, con las medidas que tengamos que tomar debido a las condiciones meteorológicas”.

Muere soldado helicóptero: TUVO UNA EXTRAÑA CAÍDA

Super Puma acostado de lado en una ladera de Azusa Canyon, cerca de la represa San Gabriel. “El hecho de que no siguió cayendo hacia abajo y de que no estalló en llamas no es nada menos que un milagro”, expresó Villanueva. La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte está investigando el hecho, dijo el portavoz Eric Weiss.

Cinco de los ocupantes del helicóptero eran del departamento de policía y el otro era un médico de la Universidad de California en Los Ángeles que los estaba acompañando, reportó el diario Los Angeles Times. Dos paramédicos a bordo del helicóptero sacaron al piloto y al copiloto después de la caída, reportó el Times. Los bomberos que estaban ahí por el caso del vehículo volcado ayudaron en primeros auxilios también, señaló Villanueva.