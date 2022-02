A través de una entrevista con la madre de Alphonse en The Sun, se dieron a conocer lo que llevó a la muerte del joven. De acuerdo con la información que proporcionó, señaló que su hijo nunca había conocido a sus famosas tías e informó que a su padre, Richard, no había visto más que un par de veces después de que se divorció de su madre y formó una segunda familia.

"Cuando mi hijo intentó [terminar] con su vida hace dos años y medio, le pedí a Dios que salvara su vida y me diera un poco más de tiempo , por favor.", respondió Williams en entrevista con The Sun. "Y Dios contestó mis oraciones. Lo hizo. Me dio dos años y medio más de lo que esperaba .", aseguró.

"Sabía que estaba prestado y Dios pidió ese préstamo", dijo Sabrina Williams por la muerte de su hijo menor. La media hermana de las famosas tenistas, confesó que con su padre y hermanos no podía contar, por lo que solo estaban ellos tres; la mujer, destacó que no era cercana a su familia y que, desde hace tiempo comprendió que nunca lo sería.

¿Por medicamentos?

En la entrevista, la media hermana de las famosas tenistas cree que Alphonse tomó una sobredosis de un medicamento desconocido. Aunque esa versión no se puede confirmar y anunció que los resultados de su autopsia aún no se han publicado; mencionó que no se dieron cuenta, tan solo el joven fue a dormir y ya no despertó.

“El forense, tardará de seis a ocho semanas en averiguar qué compró. Sabemos que tomó algunos medicamentos fuertes que lo habrían hecho dormir, habría tenido dificultad respiratoria, pero no se habría dado cuenta. Simplemente nunca se despertó“, anunció Sabrina Williams en entrevista.