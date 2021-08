Fallece el sobrino de Felipe Calderón

El ex mandatario se va en contra de AMLO

Ñoroña le responde

¿No les da tan fuerte? El ex presidente de México, Felipe Calderón sorprende en redes sociales al publicar el lamentable fallecimiento de su sobrino a la edad de 28 años, y se fue en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿culpándolo? ya que en varias ocasiones ha dicho que a los jóvenes y niños no les da tan fuerte el COVID-19.

Fue el pasado 12 de agosto cuando el ex mandatario, Felipe Calderón, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el lamentable fallecimiento de su sobrino “F”, a la edad de 28 años, después de que el joven falleciera a causas de COVID-19, sin embargo, al expresar esta lamentable noticia el ex presidente no pasó la oportunidad de mandarle un mensaje a AMLO.

En su mensaje, Felipe Calderón expresó con gran tristeza el fallecimiento de su querido sobrino: “Hoy falleció de COVID-19 mi sobrino F*, en Morelia, a los 28 años de edad. Un gran tristeza familiar”, comenzó el ex mandatario. “Indescriptible el dolor de su madre y de su abuela. ¡Descanse en paz!”.

Posteriormente, el político se fue en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien argumentaba que a los jóvenes ‘no les daba’ tan fuerte el COVID-19: “Dice el gobierno que “no les da tan fuerte” a los jóvenes y niños. Que las vacunas son negocio farmacéutico.”, comentó a tarvés de su cuenta de Twitter.