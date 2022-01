El segundo oficial que resultó herido en Harlem murió este martes

Wilbert Mora fallece cuatro días después que su compañero

El tirador murió el lunes pasado

UNA DOLOROSA PÉRDIDA. El Departamento de Policía de Nueva York, anunció este martes el fallecimiento del segundo oficial que asistió a Jason Rivera, en el tiroteo que se desató en Harlem; lamentablemente, el agente no logró sobrevivir a las heridas que produjo el altercado y la policía, dio los informes sobre su deceso informando que era “3 veces un héroe”.

Jason Ribera y Wilbert Mora, asistieron a una llamada de emergencia por parte de una mujer que anunció la problemática situación con su hijo; al llegar al hogar de la familia, estaban en un estrecho pasillo cuando el hombre abrió fuego en su contra. El tercer policía que los acompañaba, fue quien disparó en contra del tirador; el culpable de la muerte de los dos policías, falleció este lunes.

DAN EL ÚLTIMO ADIÓS

Un suceso desgarrador envuelve al Departamento de Policía de Nueva York, tras la muerte del segundo agente que respondió a la emergencia en Harlem. El hispano, murió este martes a consecuencia de las heridas de bala que adquirió durante su servicio y que mató a su compañero; ambos hombres, fueron atacados por el hijo de una mujer que pidió ayuda al 911.

El oficial Wilbert Mora, de 27 años, murió en un hospital de Manhattan cuatro días después de que le dispararan a él y al oficial Jason Rivera mientras respondían a una llamada de disturbios domésticos, señaló The Associated Press. Lamentablemente, su muerte se produjo tras una serie de tratamientos médicos para lograr una mejoría en su estado de salud; la familia no dio declaraciones por el momento.